AK-Neubau Wassergasse: Gleich 3x Glück für Baden beim Baustellen-Gewinnspiel

Gewonnen – mit der neuen Arbeiterkammer in Baden

BADEN (30.12.2021) – Im Herbst hatte die Arbeiterkammer Niederösterreich zur Gleichenfeier für den Neubau der Badener Bezirksstelle in den Rohbau an der Wassergasse Nr. 31 geladen. Das Publikum konnte sich in Baustellenführungen einen Eindruck von der künftig modernsten AK-Bezirksstelle im Land verschaffen. Im Rahmen eines Gewinnspiels wurden dabei drei Hotelaufenthalte unter allen Gästen ausgespielt. Jetzt steht fest: ein Badener und zwei Badenerinnen freuen sich über die attraktiven Preise.

Am 23. Dezember konnten Eva Herzog, Jela Pavlovic und Herbert Maybachl jeweils einen Gutschein für eine Nacht für 2 Personen im Parkhotel Hirschwang aus den Händen der Badener Bezirksstellenleiterin der Arbeiterkammer, Maga. Danja Wanner, entgegennehmen. Bei der Preisübergabe in der Wassergasse zeigten sich die glücklichen Gewinner davon beeindruckt, wie sehr sich das Gesicht des Neubaues in der Wassergasse seit der Gleichenfeier vor wenigen Wochen schon wieder gewandelt hat.

Bereits im März 2022 wird die neue Arbeiterkammer Bezirksstelle ihren Betrieb aufnehmen. Vorab werden auf der Website https://noe.arbeiterkammer.at/baden Fotos von der Baustelle sowie Videos von Drohnenflügen über dem Bauplatz präsentiert. Sie veranschaulichen, wie zügig bisher die Arbeiten am Bauplatz zwischen Wassergasse und Strasserngasse für die Errichtung des neuen Arbeiterkammer Bezirksstellen-Gebäudes vorangeschritten sind.