BADEN. Bei Interesse an einer Ausbildung zur Pflegeassistenz oder Pflegefachassistenz mit Beginn März 2022 in Baden ist noch bis zum 1. März 2022 Zeit, sich anzumelden.



„Die NÖ Koordinationsstelle für Pflegeberufe hilft bei allen Fragen rund um die Anmeldung weiter. Nach wie vor gibt es freie Plätze an der Gesundheits- und Krankenpflegeschule Baden“,

erklärt Arbeitsmarkt-Landesrat Martin Eichtinger. Interessierte können sich bei der MAG (Menschen und Arbeit GmbH) unter 02742/9005-19200 melden.

Freie Plätze in weiteren Bezirken vorhanden

Ab Frühjahr 2022 starten die Ausbildungen zur Pflegeassistenz und zur Pflegefachassistenz in Horn, Mistelbach, am Bildungscampus Mostviertel (Amstetten und Mauer), in Neunkirchen, St. Pölten, Wr. Neustadt, Tulln und Zwettl. An den Standorten Hollabrunn und Stockerau ist ab Februar 2022 die einjährige Pflegeassistenz-Ausbildung möglich.