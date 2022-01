Robert Franz ist ein Naturbursche und Tierliebhaber. Aufgewachsen in den Bergen Rumäniens, wohnt er jetzt mit hunderten Tieren in Österreich und Deutschland. Und eröffnete jetzt den Robert Franz Shop in Baden am Erzherzog Rainer Ring 22.

BADEN. Bereits seit ca. 20 Jahren ist es Robert Franz eine Mission, Menschen auf natürliche Weise zu helfen und zu einem erfüllten Leben zu führen. Er hat das alte Wissen des Traubenkernextrakts wieder neu belebt und daraus sein„OPC by Robert Franz“ geschaffen. Mit einem phänomenalen Erfolg.

Alleine sein authentisches Auftreten (immer barfuß – ob Sommer oder Winter - nie erkältet - nie krank) seine fesselnde Sprache und die für jeden Besucher transparenten Lösungen machen seine Vorträge zu einem Erlebnis. Er spricht die Sprache des Volkes. Es gibt derzeit keinen überzeugenderen „Naturphilosophen“ als Robert Franz. Er hat durch sein Wissen und der Empfehlung OPC und andere wichtige Naturmittel zu sich zu nehmen, schon vielen Menschen geholfen.

Seit Mitte Jänner sind alle Produkte von Robert Franz bei der Firma „Robert Franz Shop Baden“ in Baden erhältlich. Der Shop am Erzherzog Rainer-Ring 22 hat Mittwoch und Donnerstag von 10-14 Uhr, Freitag von 10-18 Uhr und Samstag von 10-14 Uhr für Sie geöffnet. www.robertfranz-naturversand.at