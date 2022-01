BAD VÖSLAU. Die neue Vöslauer Balance Juicy plus Kategorie eroberte mit dem Launch der Sorte Rote Früchte plus Echinacea den Markt. „Im August haben wir mit einer zweiten neuen Sorte – Sonnenfrüchte plus Vitamin D – nochmals den Sommer verlängert, damit unsere Kund*innen für die Wintermonate gut gewappnet sind“, so Birgit Aichinger. Die jüngsten Vöslauer Fans staunten außerdem nicht schlecht über die neuen Flaschendesigns von Vöslauer Baby und Vöslauer Junior. „Mit den süßen neuen Tieren und dem Augmented Reality Erlebnis auf den Junior Flaschen fällt es Eltern definitiv leichter, die Jüngsten von Mineralwasser als gesunden Durstlöscher zu überzeugen.“