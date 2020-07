Seit Anfang Juli ist Andreas Reinberg (55) neuer Pflegedirektor im Klinikum Malcherhof Baden. Der gebürtige Niederösterreicher ist bereits seit 23 Jahren in der Gesundheits- und Krankenpflege tätig.



BADEN. Nach Erwerb des Krankenpflegediploms 1997 in St. Pölten und unterschiedlichen Weiterbildungen im mittleren Management absolvierte Andreas Reinberg von 2004 bis 2005 den Universitätslehrgang für leitendes Krankenpflegepersonal. Berufs- und Leitungserfahrungen erlangte er in verschiedenen Einrichtungen sowohl im stationären als auch im extramuralen Bereich. In den letzten 14 Jahren war Andreas Reinberg im Anton Proksch Institut Wien in unterschiedlichen Funktionen und zuletzt seit 2012 als Pflegedirektor tätig.

„Ich freue mich, meine Expertise in der Pflege in einer führenden Rehabilitationsklinik wie dem Malcherhof einbringen zu können“, sagt Andreas Reinberg. „Mein Ziel ist es, den Rehabilitationserfolg unserer Patienten mit meinem hervorragenden Team weiter bestmöglich zu unterstützen und auszubauen. Als wesentlichen Erfolgsfaktor sehe ich dafür das gut abgestimmte Zusammenwirken aller Berufsgruppen sowie die fachliche und persönliche Weiterentwicklung der Pflegepersonen, die mir ein großes Anliegen ist.“

Klinikum Malcherhof Baden

Das Klinikum Malcherhof Baden ist eine moderne Rehabilitationsklinik, die auf die Behandlung von Erkrankungen des Bewegungs- und Stützapparates spezialisiert ist. Bei rheumatischen Beschwerden oder nach orthopädischen Eingriffen bietet das Haus ein gezieltes und auf individuelle Bedürfnisse abgestimmtes Leistungsspektrum. Jeder Patient wird ganzheitlich gefördert, begleitet und betreut. Der Malcherhof wird in Form eines Public-Private-Partnership-Modells mit der Sozialversicherung der Selbständigen (SVS) von der PremiQaMed Group betrieben. https://www.klinikum-malcherhof.at