Open Lecture: Von Wiener Neustadt ins Silicon Valley

TRAISKIRCHEN/WR.NEUSTADT/SILICON VALLEY. Es ist der Traum jedes Unternehmensgründers – einmal im Leben ins Silicon Valley und hinter die Kulissen der berühmten Gründerszene in Kalifornien blicken. Dort, wo heutige Big Player der Weltwirtschaft einst in kleinen Garagen begonnen haben, geben sich heute die hoffnungsvollsten Start-ups die Klinke in die Hand. Worauf es im Mekka der Entrepreneurinnen und Entrepreneure ankommt, erzählte der stellvertretende Direktor von Open Austria, Earl Schaffer, ein Traiskirchner, in einer Open Lecture an seiner Alma Mater, der Fachhochschule Wiener Neustadt.

Die Zunahme innovativer Start-ups und ihre Auswirkungen auf die Wirtschaft können nicht überschätzt werden, ebenso wenig wie die Rolle, die das Silicon Valley bei dieser Entwicklung spielt. Das Silicon Valley verfügt über ein hervorragendes Innovations-Ökosystem, das es Unternehmerinnen und Unternehmern ermöglicht, Ideen in reale, die Welt verändernde Produkte und Dienstleistungen umzusetzen - und zwar mit Hilfe von talentierten Fachleuten wie dem FHWN-Alumnus Earl Schaffer.

Earl Schaffer ist der stellvertretende Direktor von Open Austria, der offiziellen österreichischen Präsenz im Silicon Valley. Er ist Alumnus der Fachhochschule Wiener Neustadt, wo er sein Bachelor- und Masterstudium absolviert hat. Nach seinem MBA-Abschluss in Arkansas übernahm er eine Position im Software-Vertrieb im Silicon Valley und war für die Geschäftsentwicklung im Westen der Vereinigten Staaten verantwortlich. Vor zwei Jahren kam Schaffer zu „Open Austria“ und ist nun für Österreichs erfolgreichste internationale Startup-Initiative „GoSiliconValley“ verantwortlich. Neben vielen anderen Verantwortlichkeiten, die er bei „Open Austria“ innehat, betreut er auch eine umfangreiche Partnerschaft mit der Stanford University, die österreichischen Unternehmen den Zugang zu erstklassigem Wissen an einer der renommiertesten Universitäten der Welt ermöglicht.