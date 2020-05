Am Samstag, 8. Februar 2020, soll die europäische Sonnensonde „Solar Orbiter“ ins Weltall geschossen werden – Hitzeschutz für den Satelliten kommt aus Berndorf



BERNDORF. Die Raumsonde „Solar Orbiter“ der europäischen Weltraumorganisation ESA soll am Samstag, 8. Februar 2020, ins Weltall starten und den Sonnenwind, das sogenannte Weltraumwetter, analysieren. Der Hitzeschutz des Satelliten stammt aus Niederösterreich. „Der Satellit wird der Sonne sehr nahe kommen. Entsprechend hoch sind die Anforderungen an den Hitzeschutz“, erklärt Andreas Buhl, Geschäftsführer von RUAG Space Austria. Ein spezieller Schutzschild auf der Sonnenseite schützt den Satelliten durch Abschattung vor dem größten Teil dieser enormen Hitzebelastung. Hinter diesem Schild übernimmt RUAG Space die Kühlung der Sonde: „Der gesamte Satellit ist mit einer Thermalisolation aus Österreich umhüllt“, sagt Buhl. „Unsere Thermalisolation hält Temperaturen von rund 200 Grad Celsius aus.“ Die schwarzfärbige Thermalisolation wurde in Berndorf, Niederösterreich, hergestellt und besteht aus mehreren Lagen metallbedampfter Polyester- und Polyimidfolien.

Fast zehn Millionen Euro Auftragswert

Mit einem Gesamtwert von fast zehn Millionen Euro ist das Thermalschutzsystem des „Solar Orbiter“ einer der bislang größten Einzelaufträge für RUAG Space im Bereich Hitzeschutz. Für den Transport des Satelliten auf der Erde wird ein Hightech-Container von RUAG Space Austria verwendet. Der Container ist mit einer speziellen Türkonstruktion und einem ausfahrbaren Satelliten-Trolley ausgestattet und wurde in Österreich produziert.

Europaweiter Markführer bei Thermalisolation

Im Bereich Weltraumthermalisolation ist RUAG Space Austria europaweit Marktführer. Nahezu jeder europäische Satellit wird mit Thermalisolation aus Niederösterreich vor extremer Hitze und Kälte im All geschützt.

RUAG Space Austria ist Österreichs größter Weltraumzulieferer

RUAG Space Austria mit Sitz in Wien ist mit rund 250 Mitarbeitenden das größte österreichische Weltraumtechnikunternehmen. Das Hochtechnologieunternehmen rüstet weltweit Satelliten und Trägerraketen mit Elektronik, Mechanik und Thermalisolationen aus und hat eine Exportquote von rund 100 Prozent. Am Standort in Berndorf werden rund 25 Personen beschäftigt.

RUAG Space: Europas führender Zulieferer für Raumfahrt

RUAG Space ist der führende Zulieferer für die Raumfahrt in Europa mit einer wachsenden Präsenz in den USA. Rund 1300 Mitarbeitende in sechs Ländern entwickeln und produzieren Produkte für Satelliten und Trägerraketen – dadurch spielt RUAG Space eine zentrale Rolle sowohl im institutionellen ebenso wie im kommerziellen Raumfahrtmarkt. RUAG Space ist Teil des internationalen Technologieunternehmens RUAG International mit Sitz in der Schweiz.