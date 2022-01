Badens Tourismuswirtschaft im Wechselbad der Gefühle zwischen Lockdown, erfolgreichen Sommermonaten, UNESCO Welterbe, Top-Medienberichterstattung und erneutem Lockdown.



BADEN. Der Tourismus in Baden steht in Coronazeiten vor besonderen Herausforderungen. Gute Nächtigungszahlen, neue Einschränkungen, neue Hoffnungen (etwa auf ein halbwegs störungsfreies Jahr 2022) und ein Denken in verschiedenen Corona-Szenarien - das prägt die heimische Tourismuswirtschaft.

Das Tourismusjahr beginnt jeweils am 1. November, dauert bis 31. Oktober und beinhaltet jeweils die Winter- und die Sommersaison. Gerade für die Sommersaison zeigen die Zahlen, dass im Bereich des gewerblichen Tourismus (nicht Kur- und Klinikbetrieb) Corona verhältnismäßig wenig Auswirkungen hat.

2019 wieder fast erreicht

In den Sommermonaten Juni bis Oktober sind die Nächtigungszahlen in der gewerblichen Hotellerie annähernd auf dem Niveau des Vor-Corona-Jahres 2019 geblieben. Ein Beispiel: Im Juli 2019 gab es 13.058 Nächtigungen, im Juli 2021 waren es sogar 13.214. Der stärkste Monat - August - im Vergleich: 2019 wurden 18.112 Nächtigungen gezählt, 2021 waren es 17.352. In den Kliniken und Kurhotels gab es deutlichere Rückgänge. (Juli 2019: 22.916, Juli 2021: 15.458, August 2019: 23.338, August 2021: 17.662)

Für Tourismusdirektor Klaus Lorenz ist klar: „In den Zeiten, in denen wir aufsperren durften, waren wir sehr erfolgreich, aber in den Sommermonaten kann man durchaus von einem sensationellen Erfolg sprechen“.

starke Einbußen im Lockdown

Natürlich war wegen des langen Lockdown ab November 2020 bis Mai 2021 Tourismus nur eingeschränkt möglich und die Übernachtungen erreichten nicht einmal die Hälfte des Nächtigungsvolumens eines „normalen“ Jahres.

Insgesamt konnten die Übernachtungszahlen, trotz der massiven Einschränkungen aufgrund COVID-19, für das gesamte Tourismusjahr annähernd auf dem Vorjahresniveau gehalten werden.

Fernmärkte wie Russland, Ukraine und USA seien komplett ausgefallen, doch der Tourismus aus Österreich, Tschechien und - überraschend - Israel ist stark angestiegen. Ein ganz neuer Markt scheint sich in Israel (überwiegend Individualtourismus) aufzutun. Man ist nun dabei, die Motive genau zu evaluieren. Zusammenhänge mit der jüdischen Geschichte Badens (Der Kurbetrieb einst war stark jüdisch geprägt) sind nicht auszuschließen, aber auch noch nicht bestätigt.

Ein besonderes Ereignis prägte das Jahr 2021: Baden wurde im Rahmen des Städteverbund des "Great Spa Towns of Europe" zum UNESCO-Welterbe erklärt.

viel Medienpräsenz wegen Welterbe

Das führte zunächst zu einer großen internationalen Medienpräsenz mit dem Höhepunkt einer Einspielung im Rahmen des Neujahrskonzertes 2021 im Wiener Musikverein.

Unter dem Motto "Erfrischend anders – Erfrischend Welterbe" werden in Abstimmung mit Österreich Werbung und Niederösterreich Werbung die Kampagnen 2022 laufen. Die große Kurstadt soll dabei - ganz im Sinne der Tradition der Avantgarde - mit modernen Inhalten in höchster Qualität interpretiert werden. Ein großer Stellenwert kommt dabei dem besonderen Badener Lebensgefühl zu, das gemeinsam mit den Gärten, historischer Kulisse und viel Kulturangebot die Hauptattraktion.

Schmunzelnd zitiert Welterbe-Manager Hans Hornyik den Komponisten Ludwig van Beethoven, der über Baden einst sagte: "„Ich hätte mein Leben nicht gedacht, dass ich so faul sein könnte, wie ich es hier bin.“