Windkraft erreichte neuen Tagesrekord

BEZIRK BADEN. Die starken Wind- und Sturmböen von Sturmtief "Hannelore" am 17. Jänner forderte die Feuerwehren. Doch hohe Windgeschwindigkeiten können sich auch positiv auswirken. „Die EVN-Windkraftanlagen haben am 17. Jänner ein neues Tageserzeugungs-All-Time-High von über 7.500 Megawattstunden erreichen“, so EVN Sprecher Stefan Zach. Diese Strommenge entspricht dem Jahresbedarf von rund 2.140 Haushalten.