4.Badener Hundetage 03.- 04. Juni 2017

13.05.2017, 15:33 Uhr

Heuer noch größer, mit freiem Eintritt & Food TrucksIn einem Monat ist es endlich soweit. Am 3. und 4 Juni (Pfingstsamstag+Sonntag) findet das größte Open Air für Hundefreunde in Österreich wieder auf der Trabrennbahn Baden statt.Und das mit vielen Neuerungen: Aus dem eintägigen Hundetag werden die zweitägigen Hundetage, die Fläche der Hundetage wird deutlich vergrößert, es gibt ein zusätzliches Kulinarikangebot durch Food Trucks und der für Besucher vielleicht wichtigste Punkt: Der Eintritt ist HEUER KOSTENLOS (2016 war 5,-/6,- Eintritt).

Und das sind noch lange nicht alle Neuerungen: Die Vielfalt des Shopping-Angebots wurde heuer vergrößert so gibt es unter anderem auch Produkte für Katzenfreunde mit Kratzbäumen etc.Über 70 Verkaufsstände bieten sonst alles was das Herz von Vier- und Zweibeiner begehrt. Hundenahrung, Zubehör, Leinen, Informationen.Dazu gibt es eine Vielzahl an Infoständen rund um Hundetraining und Vereins- und Züchterstände.Doch Shopping, Informationsstände und Kulinarik machen aber nur ein Teil der Hundetage aus.So werden nicht nur zahlreiche Shows und Vorführungen geboten, sondern es gibt für die mehr oder weniger sportlichen Besucher auf den über 50.000mq2 Veranstaltungsfläche eine große Zahl an Aktivitäten zum Zusehen und Mitmachen. Und Turnen gibt es nicht nur für Menschen: Ganz bei den Hundetagen ist das Hundeturnen mit Yvonne Mannsberger bei dem diverse Übungen unter fachkundiger Leitung absolviert werden müssen.Der Star der Mitmachbewerbe ist zweifellos die Hundesportart: „PRO PLAN Dog Diving“, bei der Hunde in das 50.000 Liter große Pool um die Wette ins kühle Nass springen und tolle Preise gewinnen können.Zusätzlich gibt es heuer in Baden erstmals die „PRO PLAN Dog Diving Trophy“, bei der die Hunde von Promis zu Gunsten des Tierheims Baden teilnehmen.Als neue internationale Turniere gibt es 2017 das Rally Obedience Turnier und das Disc Dog Duel. Am zauberhaften Mopsrennen in der 50, Kurzdistanz dürfen ab heuer auch französische Bulldoggen ihre sportlichen Qualitäten beweisen.Natürlich gibt es auch heuer wieder das beliebte 100m Hunderennen, Agility, Dog Frisbee, Breitensport zum Mitmachen, die Allee der Verführung u.v.m...Wer lieber gemütlich auf der Tribüne Platz nimmt, für den gibt es dort Vorträge, Präsentationen und Shows von internationalen Stars wie RTL Supertalent Lukas & Falco und die ÖKV Rassenpräsentation bei der über 100 Rassen mit ihren Eigenschaften vorgestellt werden.Da man aktuell nahezu täglich neue Horrormeldungen über Giftköder in den Medien liest, gibt es am Hundetag dazu einen eigenen Workshop Thema „Giftköder und wie ich meinen Hund davor schützen kann“ von und mit den international renommierten Experten vom Animal Training Center.Das Thema „Training mit positiver Verstärkung“ ist zwar ebenso in aller Munde, aber kaum jemand weiß wirklich wie dies in der Praxis aussieht. Der Workshop schafft hier unterhaltsam Abhilfe und zeigt wie es geht.Mit den öffentlichen Verkehrsmitteln erreicht man die Hundetage am besten mit der ÖBB zum Bahnhof Baden und einen kleinen Fußweg oder die Badner Bahn Station „Pfaffstätten Rennbahn“.Für Autofahrer sind durch das neue riesige Parkhaus am Bahnhof Baden zusätzlich zu den Parkplätzen direkt vor Ort ausreichend Parkmöglichkeiten vorhanden.Daten im Überblick:4. Badener Hundetage - Open AirDatum: Samstag 3. Juni & Sonntag 04.Juni 2017 von 10-18hOrt: Trabrennbahn Baden, Mühlgasse 69, 2500 BadenEintritt frei – Hunde herzlich willkommen, Impfpass und gültige Tollwutimpfung notwendigAlle Infos und Links zu den Anmeldungen finden sich laufend ergänzt auf www.hundetag.atLaufend Infos und Gewinnspiele finden Sich auf der Facebookseite fb.com/haustiermesseGleich zusagen zum Event: https://www.facebook.com/events/1348292058574539/ Infos zu Dog Diving unter www.dogdiving.eu