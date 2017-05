02.05.2017, 14:29 Uhr

„BEST OF MUSICALs – SHOWKONZERT 2017“Dieses Jahr wird es einen noch besseren SOUND geben, da wir eine neue Tonanlage bekommen haben. Viel stärker und qualitativ hochwertiger. Unser künstlerischer Leiter Thomas Augustin Frank wird unter anderem auch für das aufwändige Showlicht und die Projektionsbilder sorgen.

Musikalische Einstudierungen, Stagings, Move-Choreos, in Szene gesetzte Songs!Es wird eine richtig schwungvolle und Hit-geladene Show. Mit Songs aus den Musicals „Chicago“, „Jekyll & Hyde“, „Starlight Express“, „Cabaret“, „Hairspray“, „Pippin“ und “Die 3 Musketiere”, wird diese Show wieder ein echtes MCH Highlight!Samstag, 13. 5. 2017, 19.30 Uhr, Georg Schütz-Saal,Oeynhausen, Leopold Klimesch-Straße 24€ 18,00 im VVK, € 20,00 an der AKKinderkarten bis 12 Jahre: € 8,00 im VVK, € 10,00 an der AKKartenreservierungen: 0650/307 1392 – mchshowkarten@gmail.com