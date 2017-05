12.05.2017, 11:49 Uhr

Chormusik im Allander Gemeindesaal

ALLAND. Ein besonderes Hörerlebnis verspricht das Allander Vocalensemble …a3voci am Sonntag, 21. Mai. Unter dem Motto „Film ab“ werden bekannte Melodien aus einigen Jahrzehnten Filmgeschichte interpretiert. Zu hören gibt es bekannte Titel wie Singin` in the Rain, Somewhere over the Rainbow oder die bekannte Chormusik aus Mr. Bean. Auch James Bond wird in dem Konzert einen Auftritt haben.

Das Vocalensemble ..a3 voci besteht aus 6 Sängerinnen und 4 Sängern aus Alland und wird von Ingrid Desbalmes geleitet. Der Name leitet sich übrigens davon ab, dass ursprünglich dreistimmige Musikstücke gesungen wurden, Sopran, Alt und Bariton.

Das Konzert beginnt um 17:30 und findet im Allander Gemeindesaal statt.

Gefällt mir

0