Duo Alard in der Kirche Ebreichsdorf

26.04.2017, 13:57 Uhr

Mit Werken von G.F.Telemann, J.S.Bach, D. Schostakowich ua. möchte sich eveaTiv bei seinen Konzertbesuchern und auch bei den Unterstützern herzlich bedanken. Der Verein hat in zwei Jahren in Ebreichsdorf 21 hochwertige Konzerte veranstaltet. Das letze Konzert ist für 20. Mai um 19.30 Uhr in der Pfarrkirche in Weigelsdorf geplant. Danach gibt es eine längere Nachdenkpause.Infos: klassikkirche.at