Fulminante Sommersaison-Eröffnung in Baden

03.05.2018, 09:14 Uhr

Landesrat Dr. Martin Eichtinger unterstrich in seiner Rede die höchst erfolgreichen Tourismuszahlen der Stadt Baden und war von der schwungvollen Eröffnungsgala begeistert. In ihrer Begrüßungsrede dankte Stadträtin und Vorsitzende des Tourismusvereins Erna Koprax allen Tourismus- und Wirtschaftsbetrieben sowie den Badener Winzern für ihr großes Engagement.Im Anschluss an das große Festkonzert genossen zahlreiche Besucherinnen und Besucher bei Kaiserwetter das nachfolgende Festprogramm, das mit Kultur, Kulinarik und Brauchtum punktete. Im Kurpark verwöhnte Philipp Breyer mit Qualitätsweinen und Schmankerln, das Padun-Quintett, die Stadtmusik und Sifting Sand brachten die Gäste zum mitswingen und -singen. Im Rosarium bewies die Volkstanzgruppe Baden, dass Tradition und Brauchtum aktueller denn je sind – regelrechte Besucherscharen waren gekommen, um das von viel Musik und Tanz begleitete Maibaum-Aufstellen mitzuerleben.Mit den "Klassischen Klängen über Baden" am Bellevue Platz über dem Beethoventempel klang das Frühlingsfest zur Saisoneröffnung in Baden romantisch und stimmungsvoll aus.Alle Fotos: psb/Surovic