Größte Straßengalerie Österreichs öffnet in Leobersdorf

04.05.2018, 15:27 Uhr

Erstmals drei Tage lang locken heuer Malerei, Kunst und italienische Genüsse zu Pfingsten auf den Leobersdorfer Rathausplatz

LEOBERSDORF./ Garantiert bunt wird es in Leobersdorf, wenn die Marktgemeinde am verlängerten Pfingstwochenende (Samstag, 19. bis Montag, 21. Mai) bereits zum vierten Mal zu „Österreichs größter Straßengalerie“ lädt. Mehrere Dutzend KünstlerInnen und Kunstvereine aus mehreren europäischen Ländern haben sich bereits zu der Open Air-Ausstellung angemeldet. Geöffnet hat die Straßengalerie am Samstag und Sonntag von 14 bis 20 Uhr, sowie am Pfingstmontag von 11 bis 17 Uhr. Dem Kunstevent angeschlossen wird auch 2018 wieder eine italienische Genussmeile. Marktfahrer aus Venetien sollen diesmal den Besuchern mit ihren Delikatessen das leichte Lebensgefühl von "Bella Italia" vermitteln. Leobersdorfs Kulturreferent Vizebgm. Harald Sorger (Zukunft Leobersdorf): „Unter dem Motto "Arte é Culinaria" erwarten unsere Gäste somit abermals künstlerische und kulinarische Genüsse im mediterranen Ambiente des Leobersdorfer Rathausplatzes - eine perfekte Kombination, und für alle Besucher ein einzigartiges Erlebnis!“ Die original italienischen Marktstände bieten täglich ab 10 Uhr Spezialitäten wie Prosciutto, Mortadella und edle Weine aus Norditalien. Auch Italohits-Fans kommen bereits ab Freitagabend voll auf ihre Kosten: stimmungsvolle Unterhaltung mit abwechslungsreicher Livemusik, u.a. von Startenor Leon Taudien, wird am Freitag-, Samstag- und Sonntagabend, sowie am Montag-Nachmittag geboten. Wer einen Pfingsturlaub geplant hat, muss laut Bürgermeister Andreas Ramharter (Zukunft Leobersdorf) also nicht weit fahren: „Südländisches Lebensgefühl gepaart mit anregender Kunst – ein gutes Argument, das Pfingstwochenende bei uns in Leobersdorf zu verbringen!“