Jazz-Keller Im Kursalon Bad Vöslau

11.05.2017, 10:38 Uhr

Karten zum Preis von € 15,- sind jeweils ab ca. 1 Monat vor dem jeweiligen Termin in der Bürgerservicestelle im Rathaus Bad Vöslau, Tel. 02252/76161-545, erhältlich.Geoffrey Goodman King & BluesbandDer österreichische Gitarrist und Sänger Geoffrey Goodman King hat sich dem modernen, elektrischen Blues verschrieben. Mit seinem gefühlvollen Gitarrenspiel und seinem markanten Gesant hat er sich längst in der österreichischen Bluesszene etabliert.Geoffrey Goodman King & Bluesband traten bereits in namhaften Locations, wie z.B.: Porgy&Bess (Wien), ORF-Kulturcafe (Wien), Jazzland (Wien), Jazzclub Live (Salzburg), La Boite á Swing (Le Locle/Schweiz), sowie bei bekannten Festivals wie z.B.: Jazzwoche Burghausen (Deutschland), Vienna Blues Spring (Wien), Most & Jazz (Fehring), Goldegger Blues & Folktage (Goldegg) auf.Sandor Rigo QuartettSaxophon-QuartettDouble Jeu