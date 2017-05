Lange Nacht der Weinkeller

13.05.2017, 15:24 Uhr

Die Türen der Weinkeller in Reisenberg rund um die Kirche, Weinbergweg, Kellerplatz und Kellergasse werden an diesem Tag weit aufgemacht. Bereits zum Zweiten Mal findet die lange Nacht statt, letztes Jahr hat die neue Veranstaltung großen Anklang gefunden und sehr viele Besucher aus Nah und Fern überzeugten sich von der tollen Atmosphäre.

Was Sie heuer erwartet:* regions-typische Weine verkosten - unbekannte Weinkeller entdecken - Winzer persönlich kennen lernen - Weine zu ab Hof Preisen kaufen - Bauernhof Schmankerl genießen –einmalige Atmosphäre - verschiedene Anbieter in kompakter Nähe* Folgende Winzer sind mit dabei:Weinbau Eder, Weinbau Fellner-Hölzl, Weinbau Ernst Hartl, Weingut Toni Hartl, Weinbau Franz Jatschka und Weinbau Schlösinger-Reisenberg.* Weiteres Angebot:Handwerkkunst-Keller, wo Kunstwerke aus Ton gefertigt werden.Kaffee und Kuchen von den Reisenberger Bäuerinnenund Deine Fotobox.* Gewinnspiel vor Ort.Konsumation in jedem Weinkeller = Teilnahme am Gewinnspiel. Wir verlosen insgesamt 6 Gutscheine im Wert von je EUR 50,- der vertretenen Weinbauern.Gewinn Coupon erhaltet ihr in jedem Weinkeller.Freier Eintritt!www.langenachtderweinkeller.at