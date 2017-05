Lisa Stepanek im Kammgarnsaal: Der Weg aus der Lebenskrise

05.05.2017, 11:02 Uhr

Die aus Traiskirchen in NÖ stammende Sängerin und Schauspielerin LISA STEPANEK präsentiert mit „Was ? Wäre ? Wenn ?“ - ihr 1. Soloprogramm in Form einer Musical-Kabarett-Revue .Raus aus einer Lebenskrise. Aber wie? Fernab von herkömmlichen Möglichkeiten, versucht sie sich aus diesem Chaos zu befreien. Mit viel Humor, toller Musik, viel Einfühlungsvermögen und schrägen Gedankensplittern beginnt der Weg zu sich selbst. Es scheint eine Reise ins Unendliche. Und findet sie im Wahn den Sinn?Mit der Kunst in verschiedene Rollen zu schlüpfen, in Verbindung mit einer wundervollen Stimme ist ihr Rezept, um das Publikum mit dieser musikalischen Show zu begeistern. Lachmuskeltraining inkludiert. Gemeinsam mit dem Pianisten Axel Ramerseder und seiner Band gibt Lisa Stepanek so manche Antworten auf die Frage „ Was ? Wäre ? Wenn ?.

Donnerstag, 18. 5. 2017, 19.30 Uhr, Kammgarnsaal Möllersdorf, Wolfstraße 18VVK € 18,00 AK € 20,00 - Eintrittskarten (Platzkarten) können im Kulturamt unter 02252/508521-10 oder über Walter.Skoda@traiskirchen.gv.at bestellt werden.