Rudolf Buchbinder spielt Beethoven und Schumann im Stadttheater Baden

17.07.2017, 21:31 Uhr

Rudolf Buchbinders Repertoire reicht von Bach bis zu zeitgenössischen Werken, welches er in über 100 Aufnahmen, viele von ihnen preisgekrönt, dokumentierte. Als maßstabsetzend gelten insbesondere seine Interpretationen der Werke Ludwig van Beethovens. Mit seinen zyklischen Aufführungen der 32 Beethoven Sonaten entwickelte er die Interpretationsgeschichte dieser Werke über Jahrzehnte weiter.Mehr als 50 Mal führte er den Zyklus bis heute auf, darunter in Berlin, Buenos Aires, Dresden, Mailand, Peking, Sankt Petersburg, Zürich und bereits viermal in Wien und München. Als erster Pianist spielte er bei den Salzburger Festspielen 2014 sämtliche Beethoven Sonaten innerhalb eines Festspiel-Sommers. Der Salzburger Zyklus wurde live für DVD mitgeschnitten.Auf CD erschien zuletzt eine Aufnahme von Mozart Klavierkonzerten gemeinsam mit der Sächsischen Staatskapelle Dresden, die Buchbinder vom Klavier aus leitet. Im Herbst 2016 erschien ein Live-Mitschnitt der beiden Klavierkonzerte von Johannes Brahms mit den Wiener Philharmonikern und Zubin Mehta auf DVD und CD.Buchbinders Interpretationen basieren auf akribischer Quellenforschung. Als leidenschaftlicher Sammler historischer Partituren hat er 39 komplette Ausgaben der Klaviersonaten Ludwig van Beethovens in seinem Besitz. Des weiteren eine umfangreiche Sammlung von Erstdrucken, Originalausgaben und Kopien der eigenhändigen Klavierstimmen und Partitur der Klavierkonzerte von Johannes Brahms.Seit 2007 ist Rudolf Buchbinder Künstlerischer Leiter des Grafenegg Festivals, das sich unter seiner Leitung innerhalb kurzer Zeit zu einem der bedeutenden Orchesterfestivals in Europa entwickelt hat.Zwei Bücher sind von Rudolf Buchbinder bislang erschienen, seine Autobiographie "Da Capo" sowie "Mein Beethoven – Leben mit dem Meister".Für weitere Informationen besuchen Sie bitte die Homepage www.buchbinder.net.Am Programm im Stadttheater Baden am Mittwoch, dem 2. August, um 19.30 Uhr:Rezital mit Rudolf Buchbinder in Baden am Mittwoch, 2. August 2017 um 19:30 Uhr im Stadttheater Baden, Theaterplatz 7, 2500 Baden!Ludwig van Beethoven: Sonate Nr. 13 Es-Dur op. 27/ 1 „Sonata quasi una fantasia“Ludwig van Beethoven: Sonate Nr. 8 c-Moll op. 13 “Pathétique”PauseRobert Schumann: Sinfonische Etüden - für Klavier op. 13 inklusive 5 nachgelassener VariationenBÜHNE BADEN, Theaterplatz 7, 2500 Baden, Di. bis Fr. von 10–18 Uhr, Sa. 10–13 Uhr, telefonisch: 02252 22522Die Abendkasse ist an Vorstellungstagen eine Stunde vor Spielbeginn geöffnet.