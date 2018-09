Schöner werden im Benediktinerhof

22.09.2018, 22:36 Uhr

Am Freitag, dem 28. September, werden im Benediktinerhof, Kirchengasse 3/11, die Pforten für ein neues Schönheitsinstitut geöffnet und der Präsentation des ersten in Österreich präsenten Haarroboters steht nichts mehr im Weg.Der eigens für Gumpoldskirchen angeschaffte Roboter, ist nicht nur der erste seiner Art in Österreich, er garantiert eine schonende Haarentnahme, bietet durch digitale Haarscans auch ein optimales Ergebnis bei der Haartransplatation und ist sehr schmerzarm. 100 Gäste haben ihr Kommen bereits zugesagt. Parkmöglicheit: Kramer-Parkplatz (2 Minuten Gehweg)