Seibersdorfer Schlosskonzerte: von Barock bis Jazz

04.05.2017, 13:58 Uhr

Minetti Quartett mit einer kammermusikalischen Reise in die Romantik

4 x B – Bach, Brahms, Beethoven und Batik als „Piano Joint Venture“



The Art of Duo – Duo Aliada und Werkl-Batik beschwören die Magie des Duetts

New Quartett – vom kammermusikalischem Jazz und klassischer Avantgarde

Das international arrivierte Minetti Quartett – das sind Maria Ehmer (Violine), Anna Knopp (Violine), Milan Milojicic (Viola) und Leonhard Roczek (Violoncello) - entführt die BesucherInnen am ersten Konzertabend gemeinsam mit „Hausherr“ Roland Batik (Klavier) in die Welt der Romantik. Mit dem Streichquartett DV 810 in d-moll (Der Tod und das Mädchen) von Franz Schubert und dem Klavierquintett in Es-Dur Opus 44 von Robert Schumann werden wahre musikalische Leckerbissen serviert.Gemeinsam mit seiner Gattin Yuko geht Roland Batik am zweiten Abend der „Schlosskonzerte Seibersdorf“ ein „Piano Joint Venture“ ein. Die beiden international renommierten PianistInnen verwöhnen mit zwei der eindrucksvollsten Sonaten von Beethoven (Sonate Opus 57 „Appassionata“ und Sonate Opus 90), „umrahmt“ von Brahms‘ letztem Klavierwerk und eindrucksvoller Musik von Johann Sebastian Bach. Den Abschluss bilden eigene Kompositionen von Roland Batik.Der Abschlussabend steht ganz im Zeichen der Duette: Zunächst werden Michal Knot und Bogdan Laketic, die als „Duo Aliada“ auf den internationalen Konzertbühnen zuhause sind, mit Saxophon und Akkordeon u.a. Werke von Vivaldi, Grieg und Bartok interpretieren. Im zweiten Teil des Abends spannen Heinrich Werkl und Roland Batik den Bogen zur Musik für Kontrabass und Klavier.Am 8. September wartet dann noch ein „Da Capo“ für Jazzfans: Gemeinsam mit Martin Gasser (Altsaxophon), Tobias Meissl (Vibraphon) und Florian Eggner (Violoncello) begibt sich Roland Batik auf eine spannende Reise, auf welcher die Schnittstelle von kammermusikalischem Jazz und klassischer Avantgarde ausgelotet und ausgereizt wird. Die ungewöhnliche Zusammensetzung dieser neuen Formation ist ein Garant für abenteuerliche Klangkombinationen. Dieses Konzert findet im Rahmen von „musik aktuell“, einer Initiative der Musikfabrik NÖ und des Landes NÖ, statt. Roland Batik fungiert 2017 für „musik aktuell“ als „Artist in Residence“.