SPUR 0 AUSSTELLUNG IN BADEN

13.05.2017, 15:48 Uhr

Ein wesentlicher Teil davon ist eine Modellbahnausstellung im Freizeitzentrum Baden, Halle B, Waltersdorferstraße 40.Es werden mehrere Anlagen in Betrieb sein, sowohl in fine scale (vorbildgetreue Modelle) als auch in tinplate (die schönen alten Blecheisenbahnen!), Märklin, Ditmar etc. Im finescale-bereich werden Modelle nach Vorbildern aus der Monarchie bis zur Gegenwart zu sehen sein, kommerzielle und allerfeinste Selbstbau-Modelle, und dazu auch einige Beispiele aus der – heute fast vergessenen -Geschichte der österreichischen Spur 0 Produktion.Angekündigt ist auch eine Vorführung von funkferngesteuerten Straßenfahrzeugen, Motorrädern, Schaufelladern, Kränen etc.!, desgleichen werden auch einige Fahrzeuge in anderen Spurweiten zu sehen sein, etwa von der Inführ’schen Gartenbahn in Spur II, Selbstbau im Maßstab 1:25.Kinder können auch am Trafo drehen, dazu gibt es ein spezielles Rangierrätsel für Kinder, jedes Kind gewinnt!Ein Flohmarkt, einige Hersteller und ein feines Buffet sorgen für zusätzliche Unterhaltung.Zeit: 25.5.2017 13h - 18h26.7.2017 13h - 18h27.5.2017 9h - 17hOrt: 2500 Baden, Waltersdorferstraße 40, Freizeitzentrum, Halle B