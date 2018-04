29.04.2018, 10:38 Uhr

Komödie von Andrzej Saramonowicz im Theater Forum Schwechat

Sieben Männer finden sich nach einer geplatzten Hochzeit an der leeren Tafel ein. Unter ständiger Alkoholzufuhr versuchen die geplagten Helden zwischen wissenschaftlicher Analyse und sexistischer Prahlerei, die Mysterien des Geschlechterkampfes zu ergründen. Auf rührende Weise kommen die größten Misserfolge und ungeahnte biographische Verknüpfungen ans anbrechende Tageslicht. Und was trägt Schuld an diesem ewigen Chaos zwischen Männlein und Weiblein? Dieses verdammte Testosteron!Zum Autor: Andrzej Saramonowicz (geboren am 23. Februar 1965 in Warschau) ist polnischer Regisseur, Schauspieler, Journalist und Autor. Saramonowicz studierte Geschichte an der Universität Warschau, bevor er sich dem Journalismus zuwandte. Er arbeitete mit einigen der wichtigsten polnischen Mainstream-Magazinen wie Gazeta Wyborcza, Viva und Przekrój zusammen. Im Jahr 2000 gewann sein erstes Drehbuch und Film Pół serio ("halb ernst") den Hauptpreis des Festivals der polnischen Fiction Filme in Gdyniaund. Das war der Startschuss für seine Karriere als Filmemacher. Er fuhr fort zu schreiben, zu produzieren und schaffte einige der größten kommerziellen Erfolge des polnischen Kinos. Mit den Verfilmungen seiner Komödien, wie „Testosteron“, erlangte er Publikumserfolge in seiner Heimat, wie kein zweiter in diesem Zeitraum.02., 03., 04., 08., 09., 16., 17. und 18. Mai 2018, Beginn jeweils 20:00 UhrKartenpreise: € 19,50 / € 16,00 (ermäßigt)