WIR FÜR TABEA 2017 - Motorradsegnung und Benefizkonzert

Wir unterstützen TABEA, ein fast 13jähriges Mädchen, die seit der Geburt an Tuberöser Sklerose leidet. Die Krankheit des Mädchens belastet sie und das Leben der gesamten Familie sehr. Durch relativ viele epileptische Anfälle (manchmal bis zu zehn am Tag!) ist Tabea auf diverse Medikament angewiesen, da dies die einzige Möglichkeit ist, einen Anfall zu unterbrechen! Leider ist die Krankenkasse noch immer der Meinung, dass Tabea „austherapiert“ sei und übernimmt nicht alle Kosten.

Leider entscheiden über kranke Kinder Menschen, die hinter einem Schreibtisch sitzen und keine Ahnung haben, die die Geschichte nicht kennen, die einfach nur NEIN sagen oder nicht alles, was benötigt wird, finanzieren. Hier ist also Hilfe echt gefragt.Aus diesem Grund, um das Leben für Tabea wieder lebenswerter zu machen, veranstalten wir auch heuer wieder ein Benefizkonzert, dafür haben bereits zwei Bands zugesagt, die uns ohne Gage bei unserem Vorhaben helfen werden. Dies sind wieder BINE HAGN & SIX (80er-90er-Rockmusik) und erstmals ist die Band BAUCHFLEISCH („Wiener Dialektrock") dabei.ABLAUF:**Treffpunkt bei der**führt Monsignore Kiraly diedurch** im Anschluss daran fahren die Motorräder eine Runde durchs Helenental, um dann über Pfaffstätten – Einöde das Tierheim Baden anzufahren.**mit Spiel, Spaß und einer Kindertombola am Festgelände des Tierheims Baden, Abschluss mit einem abendlichen Fackelzug der Kinder über das Gelände**startet dasmit den oben erwähnten Bands.