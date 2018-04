NÖGKK: Vom Unkraut zum Heilkraut

25.04.2018, 11:28 Uhr

Majoran, Petersilie und Rosmarin – viele Küchenkräuter sind bereits bekannt. Wie aber steht es mit Giersch, Schafgarbe und Löwenzahn?Welche natürlichen Schätze auf Österreichs Wiesen wachsen, war Thema eines Vortrages der NÖ Gebietskrankenkasse (NÖGKK) am 24.4.2018 im Klostergasthof in Heiligenkreuz. Ernährungswissenschaftlerin Mag. Nicole Seiler gab den 167 interessierten Besucher/innen Einblick in die Kräutervielfalt der Wiesen, erklärte Wirkstoffe und Anwendungsgebiete und lieferte Rezeptideen zum Nachkochen.