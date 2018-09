Tag der offenen tür im Casa Marienheim

18.09.2018, 13:29 Uhr

Bei kulinarischer Versorgung lassen sich die gesammelten Eindrücke im Gespräch mit BewohnerInnen oder anderen Gästen bestmöglich Revue passieren - ein gemütlicher Ausklang des Tages.„Allen InteressentInnen, die an diesem Tag keine Zeit finden, lassen wir gerne weitere Informationen zukommen und auf Wunsch bieten wir auch zusätzliche Beratungs- und Besichtigungstermine an“, betont Markus Platzer.Die Eckdaten auf einen Blick:Wann: Donnerstag, den 20. 9. 2018 von 11.00 bis 17.00 UhrDie Adressen:Casa Kirchberg: Soisstraße 8, 3204 Kirchberg an der PielachCasa Kagran: Rennbahnweg 52, 1220 WienCasa Sonnwendviertel & Casa4Kids: Antonie-Alt-Gasse 9, 1100 Wien - der Kindergarten hat von 14.00 bis 17.00 Uhr geöffnetCasa Marienheim/Baden: Schimmergasse 1-3, 2500 BadenCasa Guntramsdorf: Neudorferstraße 2, 2353 GuntramsdorfDas Programm - jeweils von 11 bis 17 Uhr:Casa Kirchberg: Hausführungen, ein interessanter Demenz Parcours, Gesundheitscheck, zwei Vorträge: Sicher in den besten Jahren (14.00 Uhr) und Demenz – erkennen, verstehen, handeln (16.00 Uhr), Infostände rund um das Thema „Leben im Alter“ sowie Kaffee und Kuchen.Casa Kagran: Hausführungen, ein interessanter Demenz Parcours, Rikscha Fahrten, Hundetherapie, Infostände rund um das Thema „Leben im Alter“ und Eis vom Eissalon.Casa Sonnwendviertel & Casa4Kids: Haus- und Kindergartenführungen, ein Vortrag: Sicher im Alter (14 bis 15 Uhr), ein interessanter Demenz Parcours, Infostände rund um das Thema „Leben im Alter“ sowie Kaffee und Kuchen.Casa Marienheim/Baden: Hausführungen, ein interessanter Demenz Parcours, Infostände rund um das Thema „Leben im Alter“ sowie Kaffee und Kuchen.Casa Guntramsdorf: Hausführungen, ein interessanter Demenz Parcours, Infostände rund um das Thema „Leben im Alter“ sowie Kaffee und Kuchen.Nähere Infos entnehmen Sie bitte den beiden angehängten Pressetexten.Wir dürfen Sie bitten, diese Veranstaltung in Ihrem Medium anzukündigen und ins Veranstaltungsprogramm aufzunehmen und möchten Sie als Medienvertreter herzlich zum Tag der offenen Türe einladen!