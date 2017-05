120 Jahre Schwarzott: Das Jubiläumsfest

08.05.2017, 10:30 Uhr

Rund 250 Gäste folgten Herrn Dr. Rudolf Maurer in die Vergangenheit bis ins Jahr 1867, wo Anton Schwarzott der Ur-Ur Großvater des jetzigen Geschäftsführers Ing. Johann Schwarzott, ein kleines Haus in der Wienerstraße 13 erstand. Hier legte der Sohn Karl Schwarzott 30 Jahre später mit der Gründung einer Bau- und Portal Tischlerei den ersten Baustein für das heutige Familienunternehmen der vierten Generation. Von dort startete die Zeitreise weiter in die Gegenwart und Zukunft wo Herr Dr. Georg Emprechtinger, Geschäftsführer von Team 7, die Gäste erwartete.Nach einer Tanzshow von Mackh Dancestudios wurde die Jubiläumsausstellung durch Herrn Bürgermeister DI Stefan Szirucsek eröffnet.

Umrahmt wurde diese Jubiläumsausstellung von einem umfangreichen Rahmenprogramm: der bekannte Badener Künstler HubertHochwarter zeigt eine Auswahl seiner Bilder. Peter Meissner, der beliebte Kabarettist, brachte Auszüge aus seinem neuesten Programm, Miele zeigt was man alles Köstliches mit dem Dampfgarer zaubern kann und bei dem von Schwarzott produzierten Roulettetisch konnten die Gäste Ihr Glück versuchen. Den Abschluss bildete eine Weinverkostung mit dem Sooßer Weingut Karl Plos zur Musik von dem Duo "Time 4 Jazz".Nicht zu vergessen, das traditionelle Gewinnspiel. Den Hauptpreis, ein echter Wittmann Fauteuil Alleegasse von Josef Hoffmann, gewann Frau Petra Haslinger aus Baden.mehr auf www.schwarzott.at Alle Fotos: Sonja Pohl