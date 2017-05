Architekturlandschaft Niederösterreich - 1848 bis 1918

09.05.2017, 12:51 Uhr

Baden : Galerie Menotti |

Buchpräsentation

Der neue, insgesamt fünfte Band der Reihe Architekturlandschaft Niederösterreich versammelt typologisch geordnet Bauwerke aus den Jahren 1848 bis 1918. Dieser Zeitraum, von der österreichischen Revolution und der Thronbesteigung Kaiser Franz Josefs I. bis zum Ende des Ersten Weltkriegs und dem Sturz der Monarchie, brachte tiefgreifende und für das Bauen wesentliche Veränderungen mit sich.

Zur Präsentation sprechen

Mit der Abschaffung der Grundherrschaft, dem Bau des Eisenbahnnetzes und dem Ausbau des Gemeinde- und Verwaltungswesens, der Industrialisierung mit ihrem generellen wirtschaftlichen Aufschwung und dem Aufkommen der „Sommerfrische“ kam es zu einer intensiven Bautätigkeit, deren stilistische Ausformulierung vom Historismus über den Jugendstil bis zur Moderne reicht.Theophil Hansen, Sicardsburg & van der Nüll, Heinrich von Ferstel, Carl von Ghega, Fellner & Helmer, Otto Wagner, Josef Hoffmann, Theiß & Jaksch, Jože Plečnik, Joseph Maria Olbrich, Clemens Holzmeister und Josef Frank sind nur einige der Architekten und Ingenieure, deren Werke in dem Band dokumentiert werden, der einen umfassenden Überblick über 70 Jahre Architektur in Niederösterreich bietet.Für die Präsentation des fünften Bandes hat ORTE einen besonderen Bau ausgewählt: Die Rainer-Villa, 1867 vom jungen Otto Wagner geplant, zählt zu den prachtvollsten Bauten der Jahrhundertwende um 1900 in Niederösterreich. Ursprünglich vom Bankier Gustav Ritter von Epstein beauftragt, wurde die Villa 1873 von Erzherzog Rainer gekauft. 1994 wurde sie von Dieter und Tina Kosak erworben und bis 2014 vorbildlich restauriert. Diese "Modellvilla des Historismus", wie die Architekturhistorikerin Iris Meder schreibt, wird in der neuen Publikation vorgestellt und bildet den einzigartigen Rahmen für die Buchpräsentation.Moderation: Heidrun Schlögl, Geschäftsführerin ORTETina Kosak, Galeristin und Hausherrin der Villa RainerEva Guttmann, Park BooksIris Meder, Architekturhistorikerin, Kuratorin und Autorin der vorliegenden PublikationMartin Grüneis, Amt der NÖ Landesregierung, Abt. Kunst und KulturAngela Stöckl-Wolkerstorfer, Bundesrätin - i. V. von Landeshauptfrau Johanna Mikl-LeitnerIm Anschluss an den Festakt lädt Landeshauptfrau Johanna Mikl-Leitner zu einem Empfang.Eintritt frei.Um Anmeldung wird gebeten unter office@orte-noe.at.Architekturlandschaft Niederösterreich - 1848 bis 1918Herausgeber: ORTE Architekturnetzwerk Niederösterreich und Kunstbank Ferrum – KulturwerkstätteMit Beiträgen von Theresia Hauenfels, Iris Meder und Andrea NussbaumFotografien von Andreas BuchbergerGestaltet von Alexander SchuhErscheint im Verlag Park Books Zürich