Blick in die Sterne - Heiligabend: Kling Glöckchen Kling!

24.12.2017, 10:45 Uhr

Vorschau von Bettina Eitler - BETTINASTRO

24.12.17 Gegenseitiges Mitgefühl gestaltet den heutigen Heiligen Abend angenehm und entspannt. Eine erhöhte Feinfühligkeit verzaubert die Atmosphäre und spätestens unter dem Christbaum kehrt auch für jene eine harmonische Stimmung ein, die bis zuletzt mit Vorbereitungen für ein gelungenes Fest beschäftigt waren. An alle Mütter: Delegieren Sie kleine Arbeiten an Ihre Liebsten, die Sterne stehen gut, dass heute die ganze Familie unter Ihrer Regie kräftig mit anpackt, um einen stimmungsvollen Heiligabend zu genießen.

Widder: Ein aufregendes Geschenk von Ihrem Partner bringt Sie aus der Ruhe? Nur zu, genießen Sie die Überraschung, die Ihr Blut in Wallung bringt. Der Partner signalisiert den Wunsch nach mehr Verbindlichkeit.Stier: Die Stiere schlemmen mit großer Freude, übertreiben Sie jedoch nicht, Ihr Körper könnte rebellieren. Geben Sie sich Ihrer gefühlvollen Seite hin anstatt auf Ihrem Recht zu beharren.Zwillinge: Irritiert von so viel Gefühlsduselei und Glückseligkeit zu Weihnachten können Sie heute leider nicht Reißaus nehmen! Venus meint es gut mit Ihnen, vorausgesetzt Sie sparen sich Ihre zynischen Bemerkungen.Krebs: Die Krebse haben heute das Zepter in der Hand und beweisen, welche großartigen Gastgeber sie sind. Heute kann Ihnen niemand einen Wunsch abschlagen und Jupiter beschenkt Sie reichlich!Löwe: Die stolzen Löwen möchten heute allen die Show stehlen und neigen zu Übertreibungen! Lassen Sie auch mal Ihren Partner glänzen, dann wird es ein unvergesslicher Abend für Sie!Jungfrau: Reduzieren Sie Kritik und Ordnungswahn! Heute wird nicht nach Perfektion gestrebt! Schwelgen Sie doch mal in weihnachtlicher Seligkeit! Sie haben alles bis ins Detail geplant und niemand wird merken, wenn Sie das Geschenkpapier erst morgen aufräumen.Waage: Lassen Sie sich heute nicht provozieren und nehmen Sie etwaige Hektik gelassen hin. Sehen Sie über kleinere Schwächen der anderen hinweg, spätestens unter dem Baum ist die Harmonie wieder hergestellt.Skorpion: Die Glückskinder des Heiligabends. Jupiter leert sein Glückshorn kräftig über Sie aus, mit Ihren Geschenken beeindrucken Sie nachhaltig. Ihr Herz hüpft vor Freude und Ihre Seele schwelgt in Glückseligkeit.Schütze: Die rührselige Weihnachtsstimmung geht Ihnen gehörig auf die Nerven. Sie feiern nicht nach der Norm, meiden gerne den Zwang familiärer Zusammenkünfte und genießen lieber den Heiligabend mit Ihrem Partner fernab der Heimat unter Palmen!Steinbock: Christmette, Hausmusik und Kindergedichte unterm Baum sind Tradition für Sie! Schrauben Sie jedoch Ihre hohen Erwartungen etwas zurück, der Fische Mond hilft Ihnen, sich von Ihrer sensiblen Seite zu zeigen. Lassen Sie Ihr inneres Kind mal sprechen!Wassermann: Senken Sie Ihren Adrenalinspiegel und überanstrengen Sie sich nicht! Keiner verlangt von Ihnen, ständig den Unterhalter zu spielen. Lassen Sie sich treiben und nehmen Sie Überraschungen Ihres Partners dankbar an!Fische: Mit Ihrem strahlenden Blick und untrüglichen Gespür nach Harmonie und Wohlbefinden geben Sie heute allen das Gefühl willkommen zu sein. In Ihrer Mitte verstummen selbst die größten Zweifler und glauben wieder daran, dass Weihnachten den Familiensinn stärkt und eine höhere Macht uns beschützt.