Blick in die Sterne - Löwe: Zeigen Sie Ihr Showtalent!

18.07.2017, 09:16 Uhr

Vorschau von Bettina Eitler - BETTINASTRO

22.07.17 Mit dem heutigen Tag betritt die Sonne das Zeichen Löwe und steht somit hervorragend im eigenen Zeichen. So wie die Sonne vom Himmel strahlt, so sprühen die Löwen nur so vor Wärme und Herzlichkeit.

Löwe Geborene fühlen sich als Zentrum der Dinge und stehen somit selbstverständlich im Mittelpunkt des Geschehens. Sie betrachten das Leben als eine Bühne für ihren Selbstausdruck und alles andere kreist um sie herum. Sie verströmen eine natürliche Herzlichkeit und gehen selbstbewusst, kraftvoll und schöpferisch voller Selbstvertrauen und Optimismus ihren Weg. Sie werden nahezu magisch angezogen von anderen, die ihre Nähe suchen, um sich im Kreise ihrer Beliebtheit und Popularität zu „sonnen“. So kommen Löwen ganz automatisch in verantwortliche Führungspositionen, weil sie stets sagen, was sie sich denken und eine angeborene Autorität ausstrahlen.

In jedem Löwen steckt ein Star, der gerne auf die Bühne ins Scheinwerferlicht will, wie auch immer diese aussehen mag! Sein Auftreten ist majestätisch und theatralisch und nicht selten zeigt er sein Showtalent. Löwe Geborene sind sehr kreativ und so sprudeln neue Impulse und Ideen pausenlos aus ihnen heraus, um die Realisierung und Umsetzung jedoch müssen sich andere kümmern, mit solchen Kleinigkeiten befassen sie sich nicht. Jede Detailarbeit wird mit Bravour delegiert. Ein Chef kann schließlich nicht alles machen, er gibt nur die grobe Linie der Dinge vor, repräsentiert in der Öffentlichkeit und heimst am Ende die Lorbeeren ein. Ehre, wem Ehre gebührt, so machen Sie dem Löwen mit einem schönen Titel, einer Medaille oder einem würdevollen Abzeichen die schönste Freude. Der edle Geschmack wurde den Löwen in die Wiege gelegt, so finden wir Vertreter dieses Zeichens selten an den Wühltischen der Kaufhäuser, es muss schon richtig klotzen, klimpern und funkeln, wie es halt einem König gebührt. Secondhand kommt in seinem Sprachgebrauch nicht vor. Ein Hauch von Luxus muss es jetzt schon sein, um uns aus der Reserve zu locken!Die Widder, Löwen und Schützen können sich bestens in Szene setzen und auch seriös und überzeugend auftreten. Die Zwillinge und Waagen erhalten von der Löwe Sonne mehr Dominanz und Durchschlagskraft, was ihr Selbstbewusstsein stärkt. Die Stiere und Skorpione können heute Machtkämpfen und Hektik ausgesetzt sein. Die Krebse und Steinböcke haben die Tendenz, andere zu kontrollieren oder werden selbst Opfer von Manipulationsversuchen. Die Jungfrauen können sich besser durchsetzen und die Schützen überzeugen mit logischem Sachverstand.