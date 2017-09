Blick in die Sterne - Merkur: Plaudern mit Stil!

28.09.2017, 18:36 Uhr

Vorschau von Bettina Eitler - BETTINASTRO

30.09.17 Mit dem heutigen Eintritt des Planeten Merkur in das Zeichen Waage stehen in der Kommunikation und allgemeinen Verständigung die Zeichen auf Harmonie und Diplomatie.

Wir bemühen uns um eine schöne Ausdrucksweise und plaudern elegant, charmant und stilvoll. Bei drohenden Konflikten ziehen wir es jedoch vor, zu schweigen. Entscheidungen fallen uns schwerer als sonst, weil wir die Harmonie nicht gefährden wollen. Beruflich können sich in diesem Zeitraum vermehrt neue Kontakte ergeben oder bestehende Geschäftsbeziehungen vertieft werden. Bevor sich der Frieden einstellt, ist am heutigen Tag allerdings noch mit einigen Behinderungen zu rechnen. Vor allem die Widder, Waagen und Steinböcke der Enddaten haben ihre liebe Not, sich zwischen persönlicher Freiheit und Bindung zu entscheiden. Überlegen Sie, ob Sie nicht zu hohe Ansprüche an Ihren Partner stellen. Sie möchten verwöhnt werden und das Glück einer Partnerschaft genießen, gleichzeitig fühlen sie sich schnell eingeengt und vom Partner bevormundet. Schätzen Sie doch die Vielseitigkeit an Ihrem Partner anstatt an ihm herumzunörgeln. Klären Sie in Ruhe Ihre eigenen Bedürfnisse bevor Sie Ihren Partner verunsichern. Ein Mars/Pluto Quadrat verleitet leicht zu Machtkonflikten, hüten Sie sich davor, aufgrund intensiver Gefühle zu explodieren, sondern versuchen Sie, bewusst objektiv zu bleiben und fair zu handeln, wenn Sie in Konflikte hineingezogen werden.

Persönlich wichtige Vorhaben werden in diesen Tagen oft zu verbissen und egoistisch verfolgt, was für andere belastend sein kann (Jungfrau, Steinbock). In den Morgenstunden wandert der Mond in das Zeichen Wassermann und damit kommt wieder Leichtigkeit ins Spiel. Die Zwillinge und Wassermänner sind heute die Meister des geistreichen Smalltalks, die ehrgeizigen Jungfrauen und Steinböcke der 2. Dekade neigen heute extrem zur Rechthaberei und Hartnäckigkeit. Vorsicht: Romantik und Phantasien können in diesen Tagen den Blick für die tatsächliche finanzielle und partnerschaftliche Realität spürbar trüben. Nehmen Sie die rosarote Brille ab und bleiben Sie in diesen Tagen auf dem Boden der Tatsachen, auch wenn jetzt das Glück bei Ihnen zu Besuch ist (Jungfrau, Fische). Die Löwe und Schütze Geborenen der 1. Dekade können durch den Waage Merkur mehr Diplomatie und Einfühlungsvermögen in die Kommunikation einbringen, was sicherlich so manchen Geschäftsabschluss positiv beeinflusst. Die Krebse könnten heute Missverständnissen zum Opfer fallen, legen Sie nicht jedes Wort auf die Goldwaage, sondern blicken Sie lieber mal hinter die Kulissen.