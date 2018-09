Blick in die Sterne - Venus verspricht knisternde Erotik!

08.09.2018, 13:57 Uhr

Vorschau von Bettina Eitler - BETTINASTRO

09.09.18 Mit dem heutigen Eintritt der Venus in den Skorpion macht die „coole“ Liebe der Waage jetzt einer tiefen Leidenschaft, völligen Hingabe und unheimlichen Verführung Platz. Bis Ende Oktober stehen Beziehungen unter dem Zeichen einer großen Faszination gepaart mit starker Emotionalität und Intensität.

Wir sind anspruchsvoll und nur wenige Partner erfüllen unsere Erwartungen. Jetzt gibt es in der Partnerschaft keine faulen Kompromisse! Alles oder nichts lautet die Devise und so möchten wir unseren Partner ganz für uns vereinnahmen. Wir geben uns wie besessen dem sinnlichen Liebeszauber hin.

Achten Sie darauf, nicht in sexuelle oder emotionale Abhängigkeiten zu geraten und widerstehen Sie der Versuchung, Ihren Partner zu kontrollieren oder zu manipulieren. Liebe aus Zwang funktioniert nun mal nicht, obwohl wir jetzt schnell aus Eifersucht platzen. Zu alledem wird der Liebesplanet am 6. Oktober 2018 für ca. 6 Wochen rückläufig und so mancher Verflossene kann sich plötzlich wieder bemerkbar machen und an unsere Türe klopfen. Prüfen Sie jedoch genau, ob sich eine Rückkehr für Sie auszahlt und sinnvoll erscheint oder ob es sich nur um einen Anflug von Sentimentalität handelt. Vor allem den Stieren, Löwen, Skorpionen und Wassermännern könnte so mancher amouröser Ausflug in die Vergangenheit bevorstehen, aber auch bei den Waage und Schütze Geborenen stellt sich die Frage, ob beendete Beziehungen wirklich abgeschlossen sind. In dieser Zeitperiode sollten Sie keine großen Liebespläne schmieden, sondern in emotionalen Belangen lieber abwarten. Auch in Geldangelegenheiten sollten Sie vorsichtig agieren, tätigen Sie jetzt keine größeren Anschaffungen, auch wenn alles noch so verlockend aussieht, es könnte der bekannte „Wurm“ drinstecken und das erworbene Objekt sich später als Fehlinvestition herausstellen. Die Sterne begünstigen jedoch den Rückfluss von Geld, sollten Sie also auf eine Rückzahlung warten, haben Sie gute Chancen.Für die Krebse, Skorpione und Fische stehen die Sterne jetzt günstig, einen passenden Partner zu finden oder die bestehende Beziehung neu zu beleben und intensiver zu gestalten. Die Krebse und Skorpione haben ein feines Gespür für den richtigen Moment und die Erfüllung geheimer Wünsche. Spielen Sie Ihre erotischen Reize aber nicht zu berechnend aus! Die Fische sollten darauf achten, ihren Traumpartner nicht zu idealisieren, damit sie nicht abrupt aufwachen, wenn der erste Sturm der Begeisterung vorüber ist. Auch den Jungfrauen und Steinböcken verleiht diese Venus einen positiven Drive in Bezug auf Charme und Ausstrahlung. Die Löwen und Wassermänner lassen sich nicht so gerne von ihrem Partner in Beschlag nehmen. Sie sind im November besser aufgehoben, wenn die Venus in den Schützen wechselt und damit mehr Leichtigkeit und Abenteuer ins Spiel der Eroberung bringt.