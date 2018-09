Blick in die Sterne - Vollmond: Der Kampf mit Worten!

24.09.2018, 18:02 Uhr

Vorschau von Bettina Eitler - BETTINASTRO

25.09.18 Mit dem Mond im Zeichen Widder werden unsere Pläne und Unternehmungen wieder greifbarer und sind leichter zu realisieren. Wir zeigen uns mutig und nehmen Dinge direkt in Angriff, es geht um den Start und den ersten Impuls zu neuen Taten.

Diese Zeitqualität ist günstig für Unternehmungen und Verhandlungen, die Durchsetzung verlangen oder dem Ansehen der eigenen Person dienen. Der heutige Vollmond auf der Widder (Mond)/Waage (Sonne) Achse zeigt die Gegensätze zwischen egoistischem, impulsivem Handeln und dem Wunsch nach Harmonie auf. Es gilt hier, beide Gegensätze in unser Leben zu integrieren und sowohl die eigene Durchsetzung als auch ein beziehungsorientiertes Verhalten abwechselnd zu leben. Entscheiden wir uns nur für einen Pol, kommt das System aus dem Gleichgewicht. Meistens können wir uns mit einer der beiden Seiten jedoch besser identifizieren und ziehen das gegenteilige Prinzip durch Begegnungen mit anderen in unser Leben. Unsere Handlungen (Sonne) erweisen sich mit unseren Wünschen (Mond) heute oft als unvereinbar, und dies erzeugt Ärger im Alltag. Aktivieren Sie wichtige Vorhaben besser an einem anderen Tag. Der heutige Vollmond birgt eine explosive Mischung in sich, die zu heftigen inneren Konflikten betreffend Selbstverwirklichung einerseits und der Notwendigkeit der Anpassung an die Regeln der Gesellschaft andererseits führen kann.

Naturgemäß spüren die Widder und Waagen die Auswirkungen des heutigen Vollmonds am deutlichsten, Missverständnisse liegen an der Tagesordnung. Hier können Probleme mit Institutionen ebenso auftreten wie ständig wechselnde Ziele und Überzeugungen. Bringen Sie Ihren Protest gegen die Missstände in der Gesellschaft nicht zu deutlich zum Ausdruck und lassen Sie sich beim kleinsten Ärger nicht zu spontanen Kurzschlussreaktionen verleiten. Halten Sie einen Moment inne, bevor Sie in Ihrer Zerstörungswut mehr kaputt machen als Ihnen lieb ist. Die Löwen und Wassermänner gehen heute besonders dynamisch und tatkräftig ans Werk, können aber bei der kleinsten Kritik ausrasten und alles hinschmeißen. Die Zwillinge und Schützen sind friedliebender unterwegs, spüren aber dennoch unterschwellig die Hektik und Unruhe, die in der Luft liegt sowie den Wunsch, aus alten Strukturen auszubrechen. Die Skorpione können den Vollmond unbeschadet überstehen, solange sie sich nicht zu Übertreibungen oder übermütigem Verhalten hinreißen lassen. Der Vollmond stachelt die Leistungsfähigkeit der Krebse und Steinböcke an, neue Denkanstöße bringen Abwechslung in den Arbeitsalltag. Charme, Witz und Großzügigkeit machen Jungfrauen heute zu gern gesehenen Gästen.