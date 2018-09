Blick in die Sterne - Waage: Zweisamkeit als Schlüssel zum Glück?

23.09.2018, 11:46 Uhr

23.09.18 Mit der Sonne in der Waage geht es wieder beziehungsorientiert zur Sache! Wir sind bestrebt, der Schönheit und Harmonie in unserem Leben Ausdruck zu verleihen und in unseren Beziehungen Frieden zu stiften.

Wir beweisen einen guten Geschmack, künstlerische Ambitionen und eine ausgeprägte Sinneswahrnehmung. Wir pflegen einen stilvollen und toleranten Umgang mit unseren Mitmenschen. Ausgesprochen DU-orientiert gehen wir Konflikten lieber aus dem Weg und sind schnell bereit, Kompromisse einzugehen. Die Waage Geborenen handeln taktvoll und diplomatisch, doch der ständige Wunsch nach Harmonie macht sie leicht von den Sympathien ihrer Mitmenschen abhängig. Konflikte werden verdrängt und Entscheidungen aufgeschoben oder ungern getroffen, um andere nicht zu verletzen.

Profitieren Sie von Frieden, Harmonie und Bequemlichkeit im familiären Bereich! Erholung und Entspannung im Kreis der Familie sind begünstigt. Erotisch-intime Stunden können heute den Alltag verzaubern und beleben. Eine erhöhte Sensibilität und Phantasietätigkeit kann heute für Verwirrung und somit Fehler im Alltag sorgen. Konzentrieren Sie sich deshalb heute bewusst oder verschieben Sie anspruchsvolle Tätigkeiten lieber auf später (Fische). Die feurigen Löwen und freiheitsliebenden Schützen können mit mehr Diplomatie und Taktgefühl erfolgreiche Abschlüsse tätigen und an Charme und Leichtigkeit gewinnen. Bleiben Sie aber mit Konzentration bei der Sache und lassen Sie sich in keinen Streit hineinziehen!Die Anfangsdaten der Zwillinge, Waagen und Wassermänner profitieren von gestärktem Optimismus, Selbstbewusstsein und Vitalität, die angepeilten Ziele umzusetzen. Die Stiere, Skorpione und Wassermänner der Anfangsdaten sollten keinen Streit provozieren oder zu strikt auf ihrer Meinung beharren. Auch übermäßige körperliche Anstrengungen sind zu vermeiden. Die Skorpione und Fische genießen partnerschaftliche Intimität, die Steinböcke überanstrengen sich beruflich, sollten ihre Energie und Zeit aber lieber der Familie widmen. Die Skorpione der 3. Dekade profitieren noch vom positiven Jupiter Einfluss, sollten aber dennoch keine Luftschlösser bauen, sondern prüfen, ob ihre Vorhaben auch realisierbar sind.