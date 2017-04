Justus Gläubig - Biografie eines Sonderbaren

28.04.2017, 10:57 Uhr

Ich freue mich, mein erstes Taschenbuch vorstellen zu können

Justus Gläubig ist ein Mann, dem in seiner Jugend nicht viel zugetraut wurde.



Schon sehr früh merkte er an sich Fähigkeiten, die von seinen Mitmenschen als sehr sonderbar eingestuft wurden.Er spürt Energien aus seinen Handflächen fließen, welche heilen konnten. Wenn er liebevoll mit seinen Händen kranke Menschen berührt, fühlen sie sich sofort wohler und ihre Krankheiten verschwinden in Kürze.Später besuchte ihn ein geistiger Führer und erweckte noch viele sonderbare Eigenschaften in ihm.Unter der geistigen Führung und mit seinen Fähigkeiten versuchte er die Welt zum Positiven zu verändern.Das Buch soll anregen, sich mit der derzeitigen Situation in unserer Welt kritisch auseinander zu setzen.