Natalia Ushakova in der Sommerarena Baden

14.09.2018, 16:33 Uhr

Das Programm setzte sich aus Werken von Richard Wagner, Felix Mendelsohn Bartholdy, Giuseppe Verdi, Ermanno Wolf-Ferrari, Ambroise Thomas, Amilcare Ponchielli, Jeronimo Gimenez, Gaetano Donizetti, Pjotr Iljitsch Tschaikowski und Antonin Dvorak zusammen. Es spielte das „Kaiserwalzer Orchester“ unter der Stabführung von Christian Koch. Natalia Ushakova erntete lang anhaltenden Applaus und zum Abschluss des Konzertes gab sie noch etliche Draufgaben für das begeisterte Publikum.Nach dem Konzert gab die Künstlerin noch Autogramme und plauderte mit den Gästen. Danach ging es ins Hotel „At The Park“ wo man gemütlich zusammen saß. Es war eine tolle Stimmung und Natalia Ushakova unterhielt sich angeregt mit der Landeshauptfrau und ihrer Begleitung. Es wurde viel gescherzt und die Künstlerin plauderte ungezwungen über ihre Erlebnisse auf den Bühnen. Sie ist von Baden sehr begeistert und versprach im nächsten Jahr wieder in der ersten Septemberwoche mit einem Konzert in Baden zu gastieren.