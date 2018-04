Babler bringt neue Poststellen in Möllersdorf und Tribuswinkel

23.04.2018, 12:37 Uhr

"Briefe und Pakete abholen und abgeben wird damit in Zukunft für die Möllersdorfer und Tribuswinkler Bevölkerung einfacher. Eine Poststelle hat direkt etwas mit Nahversorgung zu tun. Viele können nun bald aufgrund der zentralen Lagen der beiden zukünftigen Poststellen diese dann auch zu Fuß oder mit dem Rad bequem und schnell erreichen. Das bringt auch wieder ein Stück mehr an grüne Mobilität in die Stadt und hilft Emmissionen zu sparen," so der Bürgermeister.

Derzeit sind leider aufgrund der großen Entfernungen tausende MitbürgerInnen defacto auf ihr Auto angewiesen. "Ein wichtiges Projekt für die Möllersdorfer und Tribuswinkler Bevölkerung", freut sich der Bürgermeister.