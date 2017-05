12.05.2017, 15:04 Uhr

Bad Vöslau im Fernsehen

BAD VÖSLAU. Jahrzehntelang hat Ing. Gerhard Baumgartner eine Sammlung von historischen Telefonapparaten zusammengetragen und ein kleines aber feines Museum aufgebaut. Alfred Komarek vom ORF Niederösterreich hat es „aufgespürt“ und stellt es in der gleichnamigen Rubrik in der Sendung „Nö. heute“ vor. Zu sehen ist der Beitrag am Donnerstag, 18. Mai, 19 Uhr, in ORF 2-N. Wenige Tage später ist der Film dann auch auf www.badvoeslau.at in der Rubrik “Videoportal“ abrufbar.

