Badesaison-Eröffnung Thermalbad Bad Vöslau

30.04.2017, 17:33 Uhr

Gestern Samstag 9.04.17 wurde das Vöslauer Thermalbad in Bad Vöslau eröffnet. Das Wetter hat leider nicht ganz mitgespielt. Trotzdem ließen es sich Einige nicht entgehen im Heilwasser der Vöslauer Urspungsquelle die ersten Runden zu schwimmen.

Baden im 15.000 Jahren "jungen" Heilwasser aus 660 Meter Tiefe!

Das Wasser bahnte sich in der Eiszeit den Weg durch die Alpen, Richtung Bad Vöslau. In einer Tiefe von 660 Meter ist das Wasser geschützt von allen Umwelteinflüssen und Verunreinigungen. Den Sprung in kühle Nass ersparten wir uns auf Grund der doch etwas "kühlen" Witterung obwohl das reine, klare aus der Ursprungsquelle eine "artesische Quelle", sprudelnde Nass schon sehr einladend war.Die Parklandschaft im Thermalbad umfasst eine Fläche von 45.000 m². Neben den 3 Wasserbecken kann man auch durch duftende Föhrenwälder streifen oder eine Runde Minigolf spielen. Laut Prospekt gibt es geschätzte 739 Möglichkeiten die man nutzen kann, wenn man einen Tag im Thermalbad verbringt. Da wird ein Tag wohl viel zu kurz sein ;-).