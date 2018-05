Benefizkonzert für Frauen in Notsituationen

04.05.2018, 13:55 Uhr

Rund 7000 Mal Hilfe für Frauen in Krisen- und Notsituationen, kostenlos, unbürokratisch und anonym, das ist die Bilanz der Frauenberatungsstelle UNDINE. Seit 20 Jahren kümmert sich das Team um die Sorgen und Nöte von Frauen, berät kompetent, betreibt ein Wohnprojekt für Frauen und Kinder, die von Wohnungslosigkeit betroffen sind und unterstützt Migrantinnen mit speziellen Angeboten. „Im Jahresschnitt suchen rund 350 Frauen Hilfe und Unterstützung bei UNDINE“, berichtet die neue Vereinsobfrau, Dr. Brigitte Schwetz-Koss.

Ein Engagement, das es Wert ist zu unterstützen, war auch bei der Badener Band MARAJÁ sofort klar. Die sechsköpfige Musikgruppe aus Baden und Pfaffstätten stellt bereits seit 2009 ihre Konzerte in den Dienst einer guten Sache. Der Reinerlös aus den Konzerten wird zum Großteil karitativen Hilfsprojekten zur Verfügung gestellt. Am Programm stehen an diesem Abend viele eigene Kompositionen und bekannte Coversongs aus den 60er-80er-Jahren im gepflegten Folk-Pop-Rock-Countrystil. Vom Publikum geschätzt wird die eigene, intensive Art des Zusammenspiels mit mehrstimmigem Gesang, akustischen und elektrischen Gitarren, Geige, Querflöte, Saxophon, Percussion, Kontrabass, E-Bass und Schlagzeug, die jedes Marajá-Konzert zu einem besonderen Erlebnis macht.Besetzung: Markus Kernbichler (Voc, Git, Geige), Jörg Trobolowitsch (Voc, Git, Harp, Percussion), Reinhold Brunner (Voc, Percussion, Git, Ukulele) Andreas Wustinger (Sax,Git, Querflöte), Andreas Kern (Bass, Kontrabass), Christian Marti (Schlagzeug)Der Eintritt an diesem Abend ist frei, Spenden für das Projekt UNDINE sind erbeten! Die Spenden kommen direkt den UNDINE-Projekten Frauenberatungsstelle, Wohnprojekt und mobile Migrantinnenberatung zugute. Mit Unterstützung der Volksbank Baden und der Stadtgemeinde Baden!BENEFIZKONZERT für UNDINE:26.Mai 2018, Theater am Steg, Johannesgasse 14, 2500 BadenBeginn 19.30 Uhr, Einlass 19 Uhr, Pause mit Buffet zugunsten der UNDINE-ProjekteMehr Info: www.undine.at www.maraja-music.at , Facebook: „Marajá“