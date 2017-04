Bühne Baden: große Namen, neue Stühle

26.04.2017, 16:59 Uhr

Es sind viele "Schmankerl" dabei. Etwa Carl Maria von Webers Oper "Der Freischütz", aus der Regina Riel eine Arie vortrug und in der ab 21. Oktober Oliver Baier sein Opern-Debut geben wird, oder das Familienmusical Aladdin (ab 18.11.) mit dem - wie Lakner schmunzelte - "wunderschönen jungen" Benjamin Plautz. Oder das Maria Theresia-Lustspiel "Die Kaiserin" mit der intriganten Hofdame Eva Maria Marold, die sich diese "dunkle Seite erarbeiten muss" (ab 16.12.2017). Alle Details zum Programm ab sofort auf www.buehnebaden.at.Doch nicht nur viele große Namen und ein 80 Seiten starkes Programmheft sind ein Grund zum Jubeln für die Macher der Bühne Baden. Geschäftsführerin Martina Malzer freut sich über eine Auslastung von 83 Prozent - und das bei 12 Vorstellungen mehr allein in der vergangenen Wintersaison. Die Abonnement-Zahlen sind ebenso wie die Einnahmen (plus 125.000 Euro) im Steigen. 30 Prozent des Budgets stammt aus Eigendeckung.Ja, und die Causa Prima der letzten Monate - die neue Bestuhlung und der Wegfall des Mittelgans - ist allen Diskussionen zum Trotz im Werden. Demnächst werden die alten Stühle abgebaut und ab Juni für Liebhaber zum Verkauf angeboten (Infos ab dann auf www.buehnebaden.at). Die neuen Stühle - extra designt für die Bühne Baden - werden ab 28. Juli 2017 bei der Premiere des Vicky Baum-Musicals "Menschen im Hotel" - zum ersten Mal "besetzt" werden können.