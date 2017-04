Das NS-Mahnmal ist eröffnet

23.04.2017, 17:07 Uhr

Doch - und das betonten alle Redner beim Eröffnungs-Festakt im Arnulf Rainer-Museum - ist das Mahnmal nicht nur den verfolgten und ermordeten Juden in Baden, einst zweit- oder drittgrößte jüdische Gemeinde, heute die einzige noch aktive in Niederösterreich, gewidmet. Auch aller anderen Opfer des Nationalsozialismus - Homosexuelle, Behinderte, Roma und Sinti, Widerstandskämpfer (Bürgermeister Szirucsek nannte sie offen beim Namen) - sind genau so gemeint.Der Präsident der jüdischen Kultusgemeinde Elie Rosen wünscht sich noch mehr: Auch in Baden möge die Aktion "Stolpersteine" - Erinnerungsmarker vor einst jüdischen Häusern - verwirklicht werden. Bundespräsident Alexander Van der Bellen erinnerte an die Zeit vor der Shoa, als die Bewegungsfreiheit der jüdischen Bevölkerung gesetzlich immer mehr eingeschränkt wurde. "Wehret den Anfängen", mahnte er in Anspielung auf aktuelle Entwicklungen in unserer Gesellschaft.