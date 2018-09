Der lange Weg zum Radlerparadies

22.09.2018, 22:53 Uhr

Ein erster Schritt

Hoffnungsgebiet Alte Bahntrasse

"Uns ist bewusst, dass die Radwegkarte nur ein erster Schritt ist", sagt Patrick Wagenhofer, Manager der Klima- und Modellregion Ebreichsdorf, der für die Kartenerstellung verantwortlich zeichnet. Als nächsten Schritt soll es eine einheitliche Beschilderung geben (Diese fehlt derzeit an vielen Stellen komplett) und erst im dritten Schritt wird an eine Asphaltierung der Radwege gedacht. Vielfach bestehen die Radwege derzeit als Feldwege, aber man muss eben wissen, wo sie verlaufen. Dazu soll die Karte dienen. "Man kann den Weg von Tattendorf nach Ebreichsdorf einmal studieren und fährt ihn dann immer wieder", hoffen die Bürgermeister.Ein weiteres Radler-Hoffnungsgebiet könnte die alte Bahntrasse der Pottendorfer Linie im Zentrum von Ebreichsdorf/Weigelsdorf werden. Da die Bahn ausgebaut und daher an dieser Stelle verlegt wird, eröffnet sich an der alten Trasse die Möglichkeit, Radverleih (gibt es derzeit privat bei Rahofer Bräu) und E-Tankstellen etc. zu etablieren. "Jedenfalls soll das Gebiet nicht verbaut werden", betont der zuständige Bürgermeister Wolfgang Kocevar.Am unrealistischsten ist eine eigene Steinfeld-Radfahr-App, gesteht Patrick Wagenhofer. "Zu teuer", sagt er. Allerdings könnte man mit Betreibern bestehender Routenapps verhandeln, dass sie die Informationen der neuen Karte in ihre Apps einspeisen. Aber das ist Zukunftsmusik.Ausflugsgebiet SteinfeldMit der neuen Radwegekarte will sich die Kleinregion als Ausflugsregion etablieren. Auf der Rückseite stellen sich alle Gemeinden kurz mit ihren Sehenswürdigkeiten vor. Ein kleines noch vielfach unerforschtes Paradies ist das 34.000 Einwohner starke und brettlebene Steinfeld ja bereits, der Weg zum Radler-Paradies ist aber noch weit.