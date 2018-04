Ein Pensionist als Held des Alltags

30.04.2018, 17:06 Uhr

Der Dieb rechnete aber nicht mit Wilhelm F. „Ich bemerkte, wie der Mann sehr schnell über die Straße, ohne auf den Verkehr zu achten, lief“, erzählt der 84-Jährige, der zu dem Zeitpunkt mit seinem Auto unterwegs war. „So läuft doch nur einer, der etwas gestohlen hat“, ging es ihm durch den Kopf und Wilhelm F. nahm die Verfolgung des Laufenden mit seinem Wagen auf.„Der Mann musste eine unheimliche Kondition gehabt haben, denn er lief in hohem Tempo weiter und beim Theater am Steg über die Brücke“. Wilhelm F. machte einen Bogen und fuhr die Weilburggasse zurück. „Beim Kreisverkehr bei der Apotheke sah ich den Mann wieder, er sprintete einem Autobus nach. Der blieb stehen und ließ ihn einsteigen“, erinnert sich Wilhelm F. Er setzte sich mit der Polizei in Verbindung und „die hatten sofort großes Interesse an meinen Beobachtungen“. Er fuhr dem Autobus nach und kurze Zeit später hörte er schon das Folgetonhorn des Streifenwagens. „Das Polizeiauto stoppte den Bus. Die Polizisten betraten mit mir das Innere des Busses. Alle Passagiere schauten uns neugierig an, nur der Verdächtige sah krampfhaft in die andere Richtung.“Der Täter, ein 43-jähriger in Wien lebender Serbe, wurde in Folge auch von der Verkäuferin eindeutig als Täter identifiziert. Er gestand den Diebstahl, das Geld konnte der Geschädigten kurz danach wieder übergeben werden. Der Mann wurde auf freiem Fuß angezeigt. Der aufmerksame Pensionist wird für eine Ehrung vorgeschlagen.