Einbruch in den Schrebergärten von "Frohes Schaffen"

02.05.2017, 12:57 Uhr



Nur Hochwertiges gestohlen

„Wir haben schon Einbrüche erlebt, bei denen die Täter wahre Vandalen waren und so viel wie nur möglich zerstörten“, wirft Kerner ein. „Ich habe unseren Mitgliedern schon geraten, dass sie sich Alarmanlagen montieren“, so Kerner, „bei schlechtem Wetter sind weniger Leute in ihren Gärten und das wird von den Gaunern ausgenützt“. Die Polizei ersucht um zweckdienliche Hinweise, Telefon: 059133-3313.