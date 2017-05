"Es war nur Spaß" glaubt das Gericht nicht

08.05.2017, 18:04 Uhr

Verfassungsschützer am Wort

Während das Pärchen in der ersten Verhandlungsrunde alle Chats in einschlägigen IS-Foren und eine Bombenbauanleitung als "lustig" darstellte, war am 3. Mai ein Beamter des Verfassungsschutzes als Zeuge geladen. Er könne diese "Scherze" nicht nachvollziehen. In die Chats komme man nicht ohne weiteres hinein, und immerhin hatten die beiden 160.000 Einzelchats in vier Monaten abgewickelt, und sie haben sich keine "Kochrezepte für Enten, sondern für Molotow-Cocktails runtergeladen." Der junge Mann, ein gebürtiger Tschetschene mit belgischem Pass, habe "aktiv nach Uniformen und Waffentypen gesucht". In der Wohnung der beiden in der Mühlgasse fand man nichts. Die Computer und Handys waren aber einschlägig "verseucht". Der Mann erhielt 3 Jahre, die Frau 2,5 Jahre. Die Urteile sind nicht rechtskräftig.