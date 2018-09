Fesche Dirndln für den Alltag

18.09.2018, 21:36 Uhr

"Im Gegensatz zur Festtagstracht kann man ein Alltagsdirndl ganz normal in der Waschmaschine waschen", erzählt Eva Maria Huf vom Dorferneuerungsverein "Dorf.neu". Wichtig ist die Nachhaltigkeit und Hochwertigkeit der Materialien: Österreichische Betriebe liefern das Material, das handgefertigte Blaudruckleinen ist beispielsweise aus dem Mühlviertel. "Die Grundfarben sind Blau /Rot/Gelb/Gold," erzählt Eva Maria, "Das Passepoil am Außenbesatz und die Stickerei im Rückenteil sind auf die Farben des Kottingbrunner Wappens abgestimmt. Die Schürzen - aus Baumwolle, Leinen oder Seide - sind bunt und zum Teil von Kottingbrunner KünstlerInnen oder NähkursteilnehmerInnen individuell gestaltet. Bei den Schürzen ermuntern wir zum Experimentieren", so Eva Maria Huf.