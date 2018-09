Frau Gerti und Frau Leopoldine

19.09.2018, 14:56 Uhr

Zwei Wienerinnen zählen zu den auffälligsten Erscheinungen am Rand des Grünen Becken im Vöslauer Thermalbad.



Hand in Hand durchs Leben



"Wollen keine Models sein"

BAD VÖSLAU. Sie sind nicht sonderlich groß, aber unübersehbar. Wo Gerti Haupt und Leopoldine Henrychs auftauchen, sind sie richtige "Hingucker". Die beiden Damen mit derselben Statur gehen oft Hand in Hand, und unübersehbar sind ihre strahlend weißen Haare im selben Haarschnitt. Die Frage "Sind Sie Zwillinge?" bekommen sie oft, sehr oft, gestellt. Aber: Sie sind nur ganz normale Schwestern, anderthalb Jahre auseinander. Auch die Frage "Haben Sie denselben Friseur?" bekommen sie sehr oft gestellt, und da antworten sie wahrheitsgemäß mit "Ja". Ansonsten ist ihre Ähnlichkeit in Bezug auf Kleidung, bevorzugte Farben, die Art, ihre Taschen zu tragen eher Zufall, sagen sie.Vor drei Jahren entdeckten die zwei Wienerinnen die Sommerfrische im Bad Vöslauer Thermalbad, mieteten sich ein Jahreskabane über der Sauna und spazieren im Sommer regelmäßig am Rand des Grünen Beckens, wie gesagt Hand in Hand. "Schwimmen gehen wir aber nie, das Wasser ist uns zu kalt. Wir genießen die gute Luft und die Atmosphäre", schmunzeln Gerti und Leopoldine. Hand in Hand gehen die beiden Witwen deshalb, um sich gegenseitig zu "stützen". Früher gingen sie manchmal auch eingehängt. Hand in Hand gehen oft auch ihre Gedanken. "Es passiert nicht selten, dass Gerti etwas ausspricht, was ich mir denke. Zum Beispiel: "Gehen wir ein Eis essen!", schmunzelt Leopoldine.Als Kinder haben sie übrigens gar nicht zwillingsmäßig ausgesehen - da war die eine blond und die andere brünett. Aber jetzt sind beide strahlend weiß. "Wir wurden auch schon gefragt, ob wir in einem Werbefilm mit Zwillingen mitmachen", erzählen die beiden Damen, aber: "Wir wollten ja keine Models sein!". Nur für die Bezirksblätter ließen sie sich dann doch am Rand des Grünen Beckens fotografieren.