Funk-Diebe stahlen wieder ein teures Auto

10.09.2018, 20:05 Uhr

Diesmal schlugen die Gauner am Mittleren Weg in Kottingbrunn zu. Der Fahrzeugbesitzer eines BMWs parkte sein Fahrzeug am 3. August um 18 Uhr, als er gegen 23 Uhr wegfahren wollte, war der Wagen gestohlen. Der Besitzer hatte seinen Fahrzeugschlüssel im Vorzimmer abgelegt und das wurde von den Dieben genutzt.Sie konnten die Funkwellen des Schlüssels verstärken, so den Wagen öffnen und starten. Die Polizei warnt die Besitzer von Fahrzeugen mit „Key-less-System“ ihre Schlüssel in einer abgeschirmten Box aufzuheben.