Goldene Hochzeit Leopold und Josefine Mistelbauer

06.10.2017, 19:45 Uhr

Leopold singt beim Leesdorfer Singkreis, Josefine genießt die Zeit, während ihr Mann bei den Proben ist, entspannt am Sofa. Viel Zeit verbringt das Ehepaar im Schrebergarten, beim Radfahren im Helenental, am Neusiedlersee oder in der Wachau. "Langweilig ist uns in der Pension noch nie geworden, wir kosten jeden einzelnen Tag voll aus", schmunzelt das Jubelpaar.